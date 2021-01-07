وزارة الصحة وسدايا تعلنان إطلاق خدمة "الجواز الصحي" عبر تطبيق "توكلنا"

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تهدف إلى التأكد من أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح كورونا

أطلق وزير الصحة د. توفيق الربيعة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي خدمة "الجواز الصحي" عبر تطبيق "توكلنا"، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكد من أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وأصبح "محصّناً" ضد الفيروس -بإذن الله-.

كما تلقى الربيعة صباح اليوم الخميس في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا (كوفيد - ١٩) وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وأعرب د. الربيعة عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -يحفظهما الله- على رعايتهما الكريمة واهتمامهما المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الاحترازات الوقائية لحمايتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا والحد من انتشاره، مثمناً حرص القيادة الحكيمة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وهو ما أسهم -بفضل الله- في تميز المملكة وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

وقدم الوزير شكره وتقديره لسدايا الشريك الحكومي والمُمكّن التقني على جهودها المساندة لوزارة الصحة منذ ابتداء الأزمة وحتى اليوم ومساهمتها في إيجاد حل تقني مميز يتمثل في تطبيق توكلنا وخدمة "الجواز الصحي" التي أُطلقت اليوم والتي تعكس الحالة الطبية "محصن" لمن أتم عملية أخذ اللقاح.

وحث الربيعة جميع أفراد المجتمع على التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا مؤكداً أنه جارٍ العمل حالياً على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا قريباً -بإذن الله- لتشمل كافة مناطق المملكة.

من جانبه رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على رعايتهما واهتمامهما الدائم لصحة المواطن والمقيم منذ بداية الجائحة وحتى وصلنا اليوم إلى توفير اللقاح الآمن والموثوق؛ ما جعل المملكة من أوائل الدول على مستوى العالم التي تمكّنت من مواجهة فيروس كورونا مؤكداً أن المملكة دائماً سباقة لما فيه خير للمواطن والمقيم على حدٍ سواء.

وأبدى د. عبدالله بن شرف الغامدي سعادته بتدشين خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا لمن استكمل جرعتي اللقاح الخاص بفيروس كورونا مشيراً إلى أن المملكة -ولله الحمد- من أوائل الدول التي أطلقت "الجواز الصحي" وهي خدمة وفرتها سدايا دعماً للجهات الحكومية للاستفادة منها في تحقيق أهدافها نحو خدمة المستفيدين من خدماتها.

مقدماً شكره وتقديره لوزير الصحة ومنسوبي الوزارة على جهودهم الكبيرة والتعاون المميز والذي ساهم -بحمد الله- في تقديم العديد من الخدمات الصحية لمستخدمي تطبيق توكلنا.

وأشار إلى أن سدايا اليوم مُمكّن تقني لمختلف الجهات الحكومية، وداعمة لها لتحقيق تطلعاتهم وخدمة المستفيدين من خدماتهم عن طريق تطوير التقنيات المتقدمة بفضل ما تمتلكه من بنية رقمية ضخمة استطاعت من خلالها تطوير الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا فيما يخص الجائحة أو غيرها من الخدمات الحكومية التي ساهمت في تسهيل وصول مستخدمي التطبيق إلى الخدمة التي يريدونها بكل سهولة ومن مكان واحد.