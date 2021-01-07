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انزلقت قدمه.. غرق طالب في مياه نهر النيل بسوهاج

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انزلقت قدمه.. غرق طالب في مياه نهر النيل بسوهاج انزلقت قدمه.. غرق طالب في مياه نهر النيل بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:50 ص الخميس 07 يناير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى طالب مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، في نهر النيل، بمركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل ببندر المنشاة دائرة المركز.

تبين غرق "فتحي. ا" 17 عامًا طالب، ويقيم بمحافظة الدقهلية، وجرى انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد كل "محمد. ع" 19 عامًا حاصل على دبلوم تجارة ويقيم بندر المنشاة، و "علي. ا" 17 عامًا طالب ويقيم بمحافظة الدقهلية، أنه حال سيرهم على حافة نهر النيل بذات الناحية رفقة المذكور انزلقت قدمه وسقط في المياه، ما نتج عنه غرقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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