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بأجر كامل.. "القوى العاملة" تصدر بيانا بشأن إجازة الخميس للقطاع الخاص

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بأجر كامل.. "القوى العاملة" تصدر بيانا بشأن إجازة الخميس للقطاع الخاص بأجر كامل.. "القوى العاملة" تصدر بيانا بشأن إجازة الخميس للقطاع الخاص

مصراوي Masrawy

10:47 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أرسل محمد سعفان وزير القوى العاملة، منشورًا إلى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة اليوم 7 يناير بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم، كان سعفان، قد حدد أجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد على أن تحتسب بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، معربا عن خالص التهاني للإخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وقال الوزير، إن ذلك يأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدَّل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأوضح سعفان، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.

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