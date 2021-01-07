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صور.. وصول أسر ضحايا المعتمرين المصريين بالسعودية مطار القاهرة لاستلام الجثامين

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صور.. وصول أسر ضحايا المعتمرين المصريين بالسعودية مطار القاهرة لاستلام الجثامين صور.. وصول أسر ضحايا المعتمرين المصريين بالسعودية مطار القاهرة لاستلام الجثامين

مصراوي Masrawy

10:40 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، أسر جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري بالسعودية، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن الجثامين ستصل على طائرة الخطوط ، وستقوم سلطات الحجر الصحي بالإفراج عنها وتسليمها إلى أسرهم لدفنهم.

وكان السفير عمرو محمود عباس، صرح بأن القنصلية العامة بجدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 مواطنا مصريا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء سنة العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وبحسب الأوراق الرسمية فإن عدد الوفيات من المصريين 3 معتمرين وهم : هشام رجب محمد ونجله حازم وسيدة تدعى ياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري هو أحمد السيد أحمد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن القنصلية العامة المصرية في المملكة العربية السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث.​

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