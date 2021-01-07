أخبار عاجلة

مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة -
بيونتيك وفايزر تعتزمان إنتاج ملياري جرعة لقاح كورونا في 2021 -
البحرين توجه دعوة لقطر لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية -
ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية -
توقف طريق "بنها - المنصورة" بعد انقلاب سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سفارة كوريا الجنوبية لدى إيران تؤكد سلامة بحارة الناقلة المحتجزة

Print
سفارة كوريا الجنوبية لدى إيران تؤكد سلامة بحارة الناقلة المحتجزة سفارة كوريا الجنوبية لدى إيران تؤكد سلامة بحارة الناقلة المحتجزة

مصراوي Masrawy

10:17 ص الخميس 07 يناير 2021

سول - أ ش أ

أكدت السفارة الكورية الجنوبية في طهران، سلامة البحارة الموجودين على متن ناقلة النفط الكورية المحتجزة في إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن 3 دبلوماسيين من السفارة الكورية لدى إيران، تم إرسالهم من العاصمة طهران إلى مدينة (بندر عباس) على الساحل الجنوبي لإيران، التقوا بأحد البحارة، حيث أكدوا أثناء اللقاء سلامة طاقم البحارة المكون من 20 شخصًا من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأوضح مصدر دبلوماسي أنه تبين عدم وجود مشكلة في صحة البحارة وسلامتهم، مؤكدًا أن السفارة ستواصل الاستماع إلى آراء البحارة وتقديم المساعدة الضرورية لهم.

وتخطط السفارة لإجراء لقاء آخر مع البحارة المحتجزين، والاتصال بالحكومات المحلية الإيرانية والسلطات القضائية والسلطات الخاصة بالموانئ لحل قضية الاحتجاز في أقرب وقت.

يذكر أن الوفد الحكومي الكوري برئاسة المدير العام لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كو كيونج-سوك توجه إلى إيران، فجر اليوم الخميس، للتفاوض بشأن الإفراج المبكر عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية وطاقمها الذين احتجزتهم السلطات الإيرانية، ومن المتوقع أن يصل الوفد عبر الدوحة بقطر إلى طهران اليوم في الساعة الرابعة والنصف عصرًا (بتوقيت كوريا).

واحتجز الحرس الثوري الإيراني الاثنين الماضي، ناقلة النفط "هانكوك كيمي"، التي ترفع علم كوريا الجنوبية، وعلى متنها 20 من أفراد الطاقم بسبب مزاعم التلوث البيئي، وتوجد الناقلة حاليا في ميناء في (بندر عباس).

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية