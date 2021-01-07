أخبار عاجلة

مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة -
بيونتيك وفايزر تعتزمان إنتاج ملياري جرعة لقاح كورونا في 2021 -
البحرين توجه دعوة لقطر لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية -
ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية -
توقف طريق "بنها - المنصورة" بعد انقلاب سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية تلزم الأجانب بتقديم اختبارات كورونا عند الوصول

Print
كوريا الجنوبية تلزم الأجانب بتقديم اختبارات كورونا عند الوصول كوريا الجنوبية تلزم الأجانب بتقديم اختبارات كورونا عند الوصول

مصراوي Masrawy

10:14 ص الخميس 07 يناير 2021

سول - أ ش أ

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية تلزم جميع الأجانب القادمين من الخارج عبر الرحلات الجوية بتقديم اختبار نتيجته سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عند الوصول بدءا من يوم غد الجمعة.

وأوضح المقر المركزي - حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه يتعين على الأجانب الوافدين الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) وأن تكون نتيجته سلبية في غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم إلى كوريا الجنوبية، وسيتم تطبيق هذا الإجراء أيضا على الأجانب القادمين من الخارج عبر السفن اعتبارا من 15 يناير الجاري.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع انتشار سلالات كورونا الجديدة مثل السلالة البريطانية وسلالة جنوب إفريقيا، بحسب المقر المركزي.

تعد السلالة الجديدة من كورونا أكثر عدوى بنسبة 70% مقارنة بالفيروس الأصلي، وتم اكتشافها في 30 دولة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان علاوة على بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وسجلت كورريا الجنوبية 12 إصابة بسلالات كورونا الجديدة بينها 11 إصابة بالسلالة البريطانية وإصابة واحدة بسلالة جنوب إفريقيا حتى يوم 5 يناير الجاري ولهذا تكثف جهودها لإدارة الحجر الصحي تجاه الأشخاص القادمين من الخارج.

يذكر أن الحكومة كانت قد قررت أمس الأربعاء تمديد حظر الرحلات الجوية المباشرة القادمة من بريطانيا، لمدة أسبوعين آخرين، لمنع انتشار السلالة الجديدة من المستجد، التي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة

فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة

الحريري عن تشكيل الحكومة: المشكلة بالتمسك بشروط تعجيزية

الحريري عن تشكيل الحكومة: المشكلة بالتمسك بشروط تعجيزية

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

شبكة عيون الإخبارية