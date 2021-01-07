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رئيس وزراء الهند يعرب عن صدمته من اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي

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رئيس وزراء الهند يعرب عن صدمته من اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي رئيس وزراء الهند يعرب عن صدمته من اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي

مصراوي Masrawy

10:08 ص الخميس 07 يناير 2021

نيودلهي - أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" عن صدمته إزاء اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي "دونالد " مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في العاصمة واشنطن.

وقال ناريندار مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الخميس - إنه يجب أن يستمر الانتقال المنظم والسلمي للسلطة، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بتخريب العملية الديمقراطية من خلال الاحتجاجات غير القانونية.

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

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