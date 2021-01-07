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إسبانيا تعرب عن قلقها من احتجاجات واشنطن

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إسبانيا تعرب عن قلقها من احتجاجات واشنطن إسبانيا تعرب عن قلقها من احتجاجات واشنطن

مصراوي Masrawy

10:08 ص الخميس 07 يناير 2021

مدريد - أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن قلقه إزاء الاحتجاجات التي اندلعت أمام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

وقال سانشيز - وفقا لقناة (سي إن بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس - "إنني أتابع بقلق الأنباء الواردة من الكابيتول هيل في واشنطن.. إلا إنني أثق في قوة ديمقراطية أمريكا"، مشيرا إلى أن الرئاسة الجديدة لجو بايدن ستكون قادرة على توحيد الشعب الأمريكي.

وكان محتجون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد قد اقتحموا أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص.

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