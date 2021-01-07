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مرتفع جوي وشبورة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

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مرتفع جوي وشبورة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس مرتفع جوي وشبورة تصل للضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

مصراوي Masrawy

10:12 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الخميس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تصاحبه رياح معتدلة.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ظهور شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 22 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 15

مطروح 21 12

السلوم 21 11

سيوة 22 13

بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 24 13

نخل 23 04

نويبع 27 17

طابا 23 14

كاترين 19 05

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 09

سوهاج 28 09

قنا 28 10

الأقصر 29 10

أسوان 29 11

إدفو 29 11

أبوسمبل 29 11

الوادي الجديد 29 08

شلاتين 29 18

أبورماد 28 18

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19​​a

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