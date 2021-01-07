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"الميكروويف أم الفرن الكهربائي".. ما الأقل استهلاكا في الفاتورة؟

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"الميكروويف أم الفرن الكهربائي".. ما الأقل استهلاكا في الفاتورة؟ "الميكروويف أم الفرن الكهربائي".. ما الأقل استهلاكا في الفاتورة؟

مصراوي Masrawy

09:58 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:

الميكروويف أم الفرن الكهربائي أقل استهلاك للكهرباء؟ سؤال يتردد لدى العديد من المواطنين الذين يرغبون في خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ردا تضمن تفاصيل الاعتماد على الميكروويف في تسخين الأطعمة بالمنازل بدﻻ من الاعتماد على الفرن الكهربائي، وذلك لخفض قيمة الفاتورة.

وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي لتقليل استهلاك الكهرباء:

1- التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

2- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين للحصول على نتائج أفضل و استهلاك كهرباء أقل.

أما فيما يتعلق بمميزات الميكروويف التي تساعد على خفض قيمة الفاتورة هي كالتالي:

1- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات وحتى 1700 وات أي أنه يسحب من 1 كيلو وات وحتى 1.7 كيلو وات وهي قدرة سحب متوسطة بين الأجهزة فلا تعتبر عالية مثل الأفران الكهربائية ولا هي قليلة السحب أيضا.

2- يتميز الميكروويف بأن فترة استخدامه دقائق قليلة والتسخين فيه يتم بسرعة مما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة وعمليا السحب و الاستهلاك من الكهرباء سيكون قليل.​

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