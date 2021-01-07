أخبار عاجلة

مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة -
بيونتيك وفايزر تعتزمان إنتاج ملياري جرعة لقاح كورونا في 2021 -
البحرين توجه دعوة لقطر لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية -
ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية -
توقف طريق "بنها - المنصورة" بعد انقلاب سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تعلق على الوضع بواشنطن: على القادة حث أنصارهم على احترام الديمقراطية

Print
الأمم المتحدة تعلق على الوضع بواشنطن: على القادة حث أنصارهم على احترام الديمقراطية الأمم المتحدة تعلق على الوضع بواشنطن: على القادة حث أنصارهم على احترام الديمقراطية

مصراوي Masrawy

09:57 ص الخميس 07 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ):

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن على القادة السياسيين حث أنصارهم على احترام الديمقراطية، وذلك في معرض التعليق على قيام محتجين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد باقتحام مقر الكونجرس الليلة الماضية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، إن الأمين العام يشعر بالحزن لرؤية هذه الأحداث.

وأضاف :"في مثل هذه الظروف، من المهم أن يحثّ القادة السياسيون أنصارهم على الامتناع عن العنف، وكذلك على احترام العمليات الديمقراطية وسيادة القانون".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب

ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب

إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس

إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس

ميلانيا ترامب: أشعر بالإحباط بعد أحداث العنف بالكونجرس

ميلانيا ترامب: أشعر بالإحباط بعد أحداث العنف بالكونجرس

الجمهوريون يرفضون مشروع قانون لتفعيل التعديل الـ25 لتجريد ترامب من سلطاته

الجمهوريون يرفضون مشروع قانون لتفعيل التعديل الـ25 لتجريد ترامب من سلطاته

شبكة عيون الإخبارية