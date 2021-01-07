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تفاصيل سحل عجوز على يد ابنها في كفرالشيخ- صور

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تفاصيل سحل عجوز على يد ابنها في كفرالشيخ- صور تفاصيل سحل عجوز على يد ابنها في كفرالشيخ- صور

مصراوي Masrawy

09:57 ص الخميس 07 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

كشف مصدر قضائي في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تفاصيل واقعة اتهام شخص بالاعتداء على والدته، محدثًا إصابتها، وذلك عقب انتشار صورًا لسيدة مصابة بكدمات.

وأكد المصدر لـ"مصراوي"، أن الواقعة تعود إلى شهر إبريل 2020، وجرى ضبط الابن المتهم، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام ، وجرى التجديد له 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم إخلاء سبيله.

ولفت المصدر إلى إنه جرى تداول القضية في المحكمة، وصدر حكم قضائي بالحبس 6 أشهر، واستأنف المشكو في حقه الحكم ، وجرى تحديد جلسة لنظر استئنافه على الحكم يوم 11 فبراير 2021.

وقال المصدر، إنه جرى رصد شكوى جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بخصوص اعتداء المتهم على والدته من جديد، واستدعيت العجوز، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

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