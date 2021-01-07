أخبار عاجلة

مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة -
بيونتيك وفايزر تعتزمان إنتاج ملياري جرعة لقاح كورونا في 2021 -
البحرين توجه دعوة لقطر لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية -
ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية -
توقف طريق "بنها - المنصورة" بعد انقلاب سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

تختار مين رئيس للزمالك؟ شاهد رد فاروق جعفر

Print
مواضيع متعلقة
جمال سليمان بعد أزمة مسلسل دينا الشربينى مش هجامل تانى وأطلع ضيف شرف

جمال سليمان بعد أزمة مسلسل دينا الشربينى مش هجامل تانى وأطلع ضيف شرف

ده هانى ودى رانيا يوسف والأوبن مايند فى الدراما المصرية / سيلفى تيوب

ده هانى ودى رانيا يوسف والأوبن مايند فى الدراما المصرية / سيلفى تيوب

جمال سليمان اللى عمل كيم كاردشيان نجمة هو اللى خلى ترامب رئيس

جمال سليمان اللى عمل كيم كاردشيان نجمة هو اللى خلى ترامب رئيس

فساتين البنات رسموها ولبسوها.. إنجى تصمم ملابس الأطفال من خيالهم

فساتين البنات رسموها ولبسوها.. إنجى تصمم ملابس الأطفال من خيالهم

شبكة عيون الإخبارية