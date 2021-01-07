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مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب
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الاثنين 11 يناير 2021 07:33 مساءً
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك
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الاثنين 11 يناير 2021 07:33 مساءً
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
بيونتيك وفايزر تعتزمان إنتاج ملياري جرعة لقاح كورونا في 2021
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
البحرين توجه دعوة لقطر لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
توقف طريق "بنها - المنصورة" بعد انقلاب سيارة
-
الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
لماذا مونديال اليد 2021 الأصعب في تاريخ بطولات العالم ؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 07 يناير 2021 10:12 صباحاً
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