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مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب
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الاثنين 11 يناير 2021 07:33 مساءً
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك
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الاثنين 11 يناير 2021 07:33 مساءً
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
بيونتيك وفايزر تعتزمان إنتاج ملياري جرعة لقاح كورونا في 2021
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
البحرين توجه دعوة لقطر لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
توقف طريق "بنها - المنصورة" بعد انقلاب سيارة
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بث مباشر.. مناصرو ترامب يخترقون حواجز أمن مبنى الكابيتول ويدخلونه
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 07 يناير 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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