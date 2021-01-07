د. عبد الهادي مصباح يقدم نصائح لمائدة الإفطار في عيد الميلاد المجيد.. إفطار صحي بدون أي ضرر

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واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
بيونتيك وفايزر تعتزمان إنتاج ملياري جرعة لقاح كورونا في 2021
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
البحرين توجه دعوة لقطر لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
توقف طريق "بنها - المنصورة" بعد انقلاب سيارة
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
ضبط 200 أسطوانة أكسجين بحوزة مدير مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
ضبط مسجل خطر تنمر على مهتز نفسيا باستخدام كلب فى الإسكندرية
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
د. عبد الهادي مصباح يقدم نصائح لمائدة الإفطار في عيد الميلاد المجيد.. إفطار صحي بدون أي ضرر
مصر
CBC Egypt
الخميس 07 يناير 2021 10:05 صباحاً
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