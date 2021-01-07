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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 87.2 مليوناً

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عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 87.2 مليوناً عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 87.2 مليوناً
جونز هوبكنز: تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 87.2 مليوناً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 87.2 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 87 مليونا و 186 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من.48.8 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و883 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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