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المرور: إعادة فتح طريق الإسماعلية عقب انقشاع الشبورة المائية

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المرور: إعادة فتح طريق الإسماعلية عقب انقشاع الشبورة المائية المرور: إعادة فتح طريق الإسماعلية عقب انقشاع الشبورة المائية

مصراوي Masrawy

09:41 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الخميس، إعادة فتح تم فتح طريق الإسماعلية بعد انقشاع الشبورة المائية، واتضاح الرؤية أمام قائدي السيارات.

كثفت إدارات المرور بمديريات الأمن تنسيقها مع الإدارة العامة للمرور من انتشار خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، لمنع وقوع ، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

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