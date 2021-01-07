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وصول سيارة مبادرة "مهنتك مستقبلك" لمحافظة بورسعيد

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وصول سيارة مبادرة "مهنتك مستقبلك" لمحافظة بورسعيد وصول سيارة مبادرة "مهنتك مستقبلك" لمحافظة بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:27 ص الخميس 07 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

استقبل حي الزهور بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، سيارة مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة".

وأشار فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، إلى أن المبادرة تهدف إلى تدريب أكبر عدد من أبناء بورسعيد في مجال الكهرباء والخياطة والسباكة، لتأهيل الشباب ليكونوا يد العون في بناء مستقبل الوطن.

وأوضح أن السيارة المتنقلة ستتمركز بحي الزهور لمدة شهر، وأنها مجهزة بالمعدات والآلات والخامات التي يحتاجها المتدربين.

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