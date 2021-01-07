النشرة المرورية.. غرف طوارئ بعد إغلاق 9 طُرق بسبب الشبورة وانعدام الرؤية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

تواصل الإدارة العامة للمرور، رفع حالة الطوارئ بإعداد غرف عمليات على الطرق والمحاور والميادين بنطاق محافظتيّ القاهرة والجيزة وبعض الطرق والمحاور الرئيسية الهامة، صباح اليوم الخميس، بسبب الشبورة المائية ببعض الطرق وعدم استقرار حالة الطقس ما قد يسبب حوادث مرورية، ناصحة قائدي السيارات بالحذر خلال قيادتهم على الطرق السريعة والزراعية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، بدءًا من الساعات الأولي من صباح اليوم، إغلاق "طريق الكريمات، أسيوط الصحراوي، الطريق الساحلي الدولي من بوابات الحمام، محور الضبعة الجديد، الطريق الدولي "الدقهلية المتجه للإسكندرية، الطريق الرابط الدولي بكفر الشيخ المتجه إلى بلطيم، طريق الإسماعيلية الصحراوي، طريق العلمين الصحراوي، الطريق الرابط الدولي بدمياط المتجه إلى بلطيم بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وأعلنت الإدارة فتح طريقي الفيوم أمام حركة السيارات، الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.

فيما عززت الإدارة العامة للمرور، تواجدها فى الشوارع لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما شنت اﻹدارة، حملات مكثفة على الطرق السريعة؛ للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.