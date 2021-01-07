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الإمارات تحدد فبراير المقبل موعدًا لعودة الطلبة للدوام في المدارس

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الإمارات تحدد فبراير المقبل موعدًا لعودة الطلبة للدوام في المدارس الإمارات تحدد فبراير المقبل موعدًا لعودة الطلبة للدوام في المدارس
حددت دوام طلبة المرحلة الثانوية فقط في منتصف يناير الجاري

الإمارات تحدد فبراير المقبل موعدًا لعودة الطلبة للدوام في المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، الأسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل، موعدًا لعودة الطلبة من رياض الأطفال حتى الحلقة الثالثة للدوام في المدارس.

وأوضحت الوزارة في مقترح خطط التعافي لقطاع العمليات المدرسية للعودة الآمنة للمدارس وتطبيق التعليم الهجين، توجهات نحو عودة 50% من طلبة المدارس بنظام التعليم الهجين، من خلال الحضور التبادلي بين التعليم الواقعي والتعليم المباشر؛ وفق جداول زمنية محددة بالتناوب؛ للحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحددت الوزارة دوام طلبة المرحلة الثانوية فقط في منتصف يناير الجاري، والأسبوع الأول من فبراير لدوام الصفوف 7 و8، والأسبوع الثاني من الشهر ذاته دوام الصفوف 3 و4.. وفي الأسبوع الثالث من شهر فبراير يداوم كل الصفوف المتبقية وفق "البيان" الإماراتية.

وتفصيلًا يكون دوام طلبة المدرسة الإماراتية وفق مجموعات محددة بجدول زمني للتعليم الهجين (التعليم الواقعي المدرسي، التعليم عن بُعد) وتعليق معظم الأنشطة والفعاليات لحين تقييم الوضع الآمن لطلبة المدرسة الإماراتية واستبدالها بالأنشطة الافتراضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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