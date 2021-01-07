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أسواق الخميس.. برنت يرتفع ويصل إلى 54.66 دولارًا للبرميل

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أسواق الخميس.. برنت يرتفع ويصل إلى 54.66 دولارًا للبرميل أسواق الخميس.. برنت يرتفع ويصل إلى 54.66 دولارًا للبرميل
صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير 0.7 أو 38 سنتًا

أسواق الخميس.. برنت يرتفع ويصل إلى 54.66 دولارًا للبرميل

صعدت النفط خلال التداولات الآسيوية الخميس، بدعم من التراجع الأكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، وعلى الرغم من تزايد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" والاحتجاجات العنيفة في واشنطن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% أو بقيمة 36 سنتًا عند 54.66 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد ارتفاعها أمس 1.3%.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير 0.7 أو 38 سنتًا إلى 51.01 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعه خلال الجلسة السابقة 1.4%.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة أضعاف ما توقعه المحللون، على الرغم من ارتفاع مخزونات البنزين.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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