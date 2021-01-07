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بلومبرج: استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينجر

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بلومبرج: استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينجر بلومبرج: استقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينجر

مصراوي Masrawy

08:45 ص الخميس 07 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء باستقالة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينجر.

وكشفت مصادر أمريكية مطلعة أن العديد من كبار مساعدي الرئيس دونالد ، ومن بينهم مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين، يفكرون في الاستقالة، في أعقاب قيام محتجين مؤيدين لترامب باقتحام مقر الكونجرس.

ونقلت "سي.إن.إن" الأمريكية عن المصادر القول إن أوبراين ونائب مستشار الأمن القومي مات بوتينجر ونائب رئيس كبير موظفي البيت الأبيض كريس ليدل يفكرون في الاستقالة.

وكان أوبراين اتخذ الليلة الماضية خطوة غير معتادة بالدفاع عن نائب الرئيس مايك بنس، وقال إن بنس يظهر شجاعة برفضه الاستجابة لضغوط ترامب لعرقلة المصادقة على نتائج الانتخابات.

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