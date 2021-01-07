أخبار عاجلة

واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
فلسطين تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة -
بيونتيك وفايزر تعتزمان إنتاج ملياري جرعة لقاح كورونا في 2021 -
البحرين توجه دعوة لقطر لإرسال وفد رسمي للمنامة لبدء محادثات ثنائية -
ضبط سيدتين اشتركتا مع أزواجهن فى التعدى على عامل بالدقهلية -
توقف طريق "بنها - المنصورة" بعد انقلاب سيارة -
ضبط 200 أسطوانة أكسجين بحوزة مدير مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية -
ضبط مسجل خطر تنمر على مهتز نفسيا باستخدام كلب فى الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

مساء dmc - جهود ومكتسبات بناء دولة المواطنة والوحدة الوطنية

  • DMC
  • 85
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - كيف نستفيد بالأقمار الصناعية في مجالات التنمية المختلفة؟

8 الصبح - كيف نستفيد بالأقمار الصناعية في مجالات التنمية المختلفة؟

8 الصبح - صالات 6 أكتوبر تستعد لاستقبال بطولة العالم لليد

8 الصبح - صالات 6 أكتوبر تستعد لاستقبال بطولة العالم لليد

8 الصبح - قراءة في مشوار حياة وأعمال الفنان الراحل إبراهيم سعفان

8 الصبح - قراءة في مشوار حياة وأعمال الفنان الراحل إبراهيم سعفان

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 11/1/2021

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 11/1/2021

شبكة عيون الإخبارية