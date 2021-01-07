المرور: إغلاق محور 30 يونيو "الإسماعيلية-السويس" بسبب الشبورة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، في الساعات الأولى اليوم الخميس، عن إغلاق محور 30 يونيو في الاتجاهين القادمين من وإلى الاسماعلية والسويس، أمام حركة المرور بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم.