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الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالحزن لما حدث بمقر الكونجرس الأمريكي

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الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالحزن لما حدث بمقر الكونجرس الأمريكي الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالحزن لما حدث بمقر الكونجرس الأمريكي
شدد على أهمية احترام العملية السياسية في واشنطن

الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالحزن لما حدث بمقر الكونجرس الأمريكي

أعرَبَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بالحزن إزاء الأحداث التي وقعت أمس بمقر الكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وشدد دوجاريك على أهمية أن يؤكد القادة السياسيون، في مثل هذه الظروف، لمؤيديهم، الحاجة للامتناع عن العنف واحترام العمليات السياسية وسيادة القانون.

وأعرَبَ رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير من جانبه، عن قلقه بشأن التطورات التي وقعت أمس في مقر الكونجرس الأمريكي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي إحدى أكبر الديمقراطيات في العالم، وأن السلام واحترام العمليات الديمقراطية سيسودان في هذا الوقت الحرج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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