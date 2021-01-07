أخبار عاجلة

الحريري عن تشكيل الحكومة: المشكلة بالتمسك بشروط تعجيزية -
إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس -
وزير العدل السوداني: حكومة الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد -
لبنان يعلن حالة الطوارئ والإغلاق الشامل لمواجهة كورونا -
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى الرياض -
فلسطين تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين بالقدس بالمشاركة بالانتخابات -
الاتحاد الأوروبي: محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في 2020 هي الأدنى منذ 2013 -
ميلانيا ترامب: أشعر بالإحباط بعد أحداث العنف بالكونجرس -
السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الجلود في الروبيكي -
القوات المسلحة تواصل تطهير عدد من المنشآت المهمة والميادين المحورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ارتفاع عدد "ضحايا أحداث الكونجرس" إلى 4.. واعتقال العشرات

Print
ارتفاع عدد "ضحايا أحداث الكونجرس" إلى 4.. واعتقال العشرات ارتفاع عدد "ضحايا أحداث الكونجرس" إلى 4.. واعتقال العشرات
قائد شرطة واشنطن: القوات اعتقلت 52 شخصًا نتيجة الأحداث

ارتفاع عدد

ارتفع عدد ضحايا أحداث العنف التي شهدها مبنى الكابيتول ليل الأربعاء، إلى 4 حالات وفاة؛ حيث اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، مقر الكونجرس في العاصمة واشنطن.

ووفق "سكاي نيوز عربية" عن مصادر في شرطة واشنطن؛ فإن الضحايا بينهم امرأة قُتلت بطلق ناري أثناء الفوضى التي عمت مبنى الكابيتول.

ومن جهة أخرى، قال قائد شرطة واشنطن: إن القوات اعتقلت 52 شخصًا فيما يتعلق بالأحداث غير المسبوقة.

وأعلنت شرطة المدينة في وقت سابق أن المرأة أصيبت بالرصاص، ثم توفيت لاحقًا متأثرة بجروحها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألينا غيرتس: إن الجريحة توفيت، وأوضح قائد شرطة العاصمة الفدرالية روبرت كونتي خلال مؤتمر صحفي أن تحقيقًا فُتح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية؛ فإن القتيلة تدعى آشلي بابيت، وهي من عتاة مناصري ترامب، وأتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

ونقلت قناة "كي يو إس آي" التلفزيونية التي تحدثت مع زوج القتيلة، أن "بابيت خدمت في الجيش لمدة 14 عامًا، وكانت من أشد المؤيدين للرئيس ترامب".

ووفقًا للقناة التلفزيونية؛ فإن زوج القتيلة بقي في سان دييغو؛ في حين سافرت زوجته إلى واشنطن للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها ترامب أنصاره للاحتجاج على هزيمته أمام جو بايدن.

واكتفت شرطة واشنطن بالقول إن الأشخاص الثلاثة الآخرين الذين لقوا حتفهم، توفوا بسبب "طوارئ طبية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس

إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس

ميلانيا ترامب: أشعر بالإحباط بعد أحداث العنف بالكونجرس

ميلانيا ترامب: أشعر بالإحباط بعد أحداث العنف بالكونجرس

الجمهوريون يرفضون مشروع قانون لتفعيل التعديل الـ25 لتجريد ترامب من سلطاته

الجمهوريون يرفضون مشروع قانون لتفعيل التعديل الـ25 لتجريد ترامب من سلطاته

"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية

"نتنياهو" يستغل الأيام الأخيرة لإدارة "ترامب" في تمرير 800 وحدة استيطانية

شبكة عيون الإخبارية