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البوت الشمواه لإطلالة شتوية أنيقة

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البوت الشمواه لإطلالة شتوية أنيقة البوت الشمواه لإطلالة شتوية أنيقة

مصراوي Masrawy

08:00 ص الخميس 07 يناير 2021

د ب أ-
يتربع البوت الشمواه على عرش موضة الأحذية النسائية في شتاء 2021 ليمنح المرأة إطلالة شتوية تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن البوت الشمواه يمتاز بمظهر طبيعي، مشيرة إلى أنه يتحلى في الغالب باللون الجملي الأيقوني أو البني الدافىء أو الرمادي الأنيق أو الكريمي الهادىء.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البوت الشمواه يصل طوله غالبا إلى منتصف الساق، مشيرة إلى أنه يتناغم في المقام الأول مع الإطلالات ذات الألوان الترابية؛ حيث إنه يبدو في غاية الروعة والأناقة مع درجات البني والبيج والكريمي.

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