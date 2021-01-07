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واشنطن: أعضاء في الأمريكية يبحثون إمكانية عزل

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واشنطن: أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب واشنطن: أعضاء في الأمريكية يبحثون إمكانية عزل
"كلارك": الرئيس متهم بخيانة الدستور وتعريض البلاد للخطر

واشنطن: أعضاء في الحكومة الأمريكية يبحثون إمكانية عزل ترامب

قالت "سي بي إس": إن عددًا من أعضاء الأمريكية يبحثون إمكانية استخدام التعديل رقم 25 في الدستور لعزل الرئيس دونالد من السلطة.

وبحسب شبكة "سي بي إس"؛ فإن النقاشات جارية بين عدد من أعضاء حكومة ترامب؛ مشيرة إلى أن استخدام هذا التعديل سيسمح بإقالة ترامب من منصبه ونقل صلاحياته إلى نائبه مايك بنس.

وفي وقت سابق طالبت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بإقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وعزله قبل انتهاء ولايته رسميًّا.

واتهمت كاثرين كلارك، ترامب بخيانة البلاد والدستور؛ داعية إلى ضرورة عزله من منصبه ومنعه من تعريض الولايات المتحدة لمزيد من الخطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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