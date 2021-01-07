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ضحايا كورونا.. 57 وفاة بمصر و19 حالة بكوريا الجنوبية

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ضحايا كورونا.. 57 وفاة بمصر و19 حالة بكوريا الجنوبية ضحايا كورونا.. 57 وفاة بمصر و19 حالة بكوريا الجنوبية

ضحايا كورونا.. 57 وفاة بمصر و19 حالة بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 57 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، بخروج 561 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 115975 حالة حتى اليوم.

وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 145590 حالة من ضمنهم 115975 حالة تم شفاؤها، و7975 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال يوم أمس؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 66.686 إصابة.

كما تم تسجيل 19 وفاة جديدة من كوفيد-19 في كوريا الجنوبية ليبلغ إجمالي الوفيات 1.046 وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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