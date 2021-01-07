تَعرَّف على هوية المرأة التي قُتلت أثناء اقتحام أنصار ترامب مقر الكونجرس

★ ★ ★ ★ ★

توفيت امرأة متأثرة بجروحها، كانت أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول الأربعاء؛ إثر اقتحام أنصار دونالد ترامب مقر الكونجرس في واشنطن، كما أعلنت الشرطة الأمريكية.

ووفقًا لوسائل إعلام؛ فإن القتيلة تُدعى "آشلي بابيت"، وهي من عتاة مناصري ترامب، وقد أتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن المرأة أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول، إثر اقتحام أنصار دونالد ترامب مقر الكونجرس في واشنطن، وقد توفيت متأثرة بجروحها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة "ألينا غيرتس" إن الجريحة توفيت؛ في حين اكتفى قائد شرطة العاصمة الفيدرالية روبرت كونتي بالقول -خلال مؤتمر صحافي- إن تحقيقًا فُتِح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية؛ فإن القتيلة تدعى "آشلي بابيت" وهي من عتاة مناصري ترامب، وقد أتت إلى واشنطن من سان دييغو في جنوب كاليفورنيا.

ونقلت قناة "كي يو إس آي" التلفزيونية التي تحدثت مع زوج القتيلة، أن "بابيت خدمت في الجيش لمدة 14 عامًا" وعملت في سلاح الجو الأمريكي، وكانت "من أشد المؤيدين للرئيس ترامب".

ووفقًا للقناة التلفزيونية؛ فإن زوج القتيلة بقي في سان دييغو؛ في حين سافرت زوجته إلى واشنطن للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها ترامب أنصاره للاحتجاج على هزيمته أمام جو بايدن.