حدث ليلاً| زيادة وفيات كورونا وتفاصيل فوضى الكونجرس

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي: احتفالات عيد الميلاد تؤكد أن مصر قلعة الوطنية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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تراجع الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 561 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115975 حالة حتى اليوم.

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منها تحليل "pcr".. ننشر الأوراق المطلوبة للحصول على معاش شهيد للأطباء ضحايا كورونا

أعلنت نقابة الأطباء، صرف معاش إصابة عمل لشهداء فيروس كورونا، وذلك بعد مشاورات ومفاوضات تمت بين النقابة ووزارة الصحة، وبعد صدور قرار اعتبار كورونا من الأمراض المعدية (30 مايو 2020) وبالتالي استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل.

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بعد إغلاق 5 طرق.. المرور تقدم إرشادات القيادة الآمنة أثناء الشبورة

أكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام قائدي السيارات بالتعليمات والإرشادات للقيادة الآمنة في ضوء المتغيرات الجوية وانعدام الرؤية على الطرق بسبب الشبورة المائية.

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أستاذ طب أطفال: تحور فيروس كورونا جعله أسرع انتشارا

قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، إن تحور فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية أدى إلى سرعة انتشاره سواء بين الأطفال أو الكبار.

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بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآن، قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي.

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"سلاح وغاز وشغب".. 20 صورة ترصد دقائق الرعب داخل الكونجرس

اقتحم عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

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"لم تحدث في الحرب الأهلية".. عبد المنعم سعيد: اقتحام أنصار ترامب للكونجرس غير مسبوق

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس النواب، إن ما تشهده الولايات المتحدة في الفترة الحالية من احتجاجات لأنصار ترامب أمام الكونجرس الأمريكي الآن غير مسبوق ولم يحدث حتى في الحرب الأهلية، مشيرًا إلى أن أمريكا في اختبار هام جدًا وترامب يريد أن يأخذ أمريكا نحو الأمنيات الزائفة.

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بايدن: طريقنا واضح وهو طريق الديمقراطية واحترام بعضنا البعض

غرد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "طريقنا واضح: أنه طريق الديمقراطية الشرعية والاحترام، احترام بعضنا البعض، ولأمتنا".

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جونسون: لابد من حدوث انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو صديق شخصي وحليف لترامب، عن صدمته من أعمال الشغب التي شهدتها واشنطن اليوم، تزامنًا مع عقد الكونجرس جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

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فوضى الكونجرس.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة)

اقتحم عدد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

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ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم إطلاق مبادرة لتوفير لقاح كورونا للأسر غير القادرة والأطفال وكبار السن تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن تكلفة توفير لقاح كورونا لهذه الأسر المستحقة ستتكلف 2 مليار جنيه تقريبا.

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"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟

شهدت العاصمة واشنطن، أحداث غير عادية أمس الأربعاء، بعدما تحرك مناصروا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في مسيرات من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول هيل، وهو مبنى الكونجرس، الهيئة التشريعية الأولى في الولايات المتحدة.

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قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي

عبّر مسؤولون بارزون من النمسا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا واليونان، عبر تويتر، عن قلقهم إزاء أعمال العنف في مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي، الذي اقتحمه أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في وقت سابق الأربعاء.

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أوباما: عنف الكابيتول حرّض عليه رئيس في السلطة

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مساء الأربعاء إن العنف الذي شهده مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي جاء بتحريض من رئيس في السلطة، ووصف ذلك بأنه "لحظة عار وخزي كبيرين لأمتنا".

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استقالة كبيرة موظفي مكتب ميلانيا ترامب

أعلنت ستيفاني جريشام ، كبيرة موظفي مكتب السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، استقالتها من منصبها.

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بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن

أعلن نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، استئناف الكونجرس جلسته للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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