أخبار عاجلة

الحريري عن تشكيل الحكومة: المشكلة بالتمسك بشروط تعجيزية -
إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس -
وزير العدل السوداني: حكومة الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد -
لبنان يعلن حالة الطوارئ والإغلاق الشامل لمواجهة كورونا -
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى الرياض -
فلسطين تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين بالقدس بالمشاركة بالانتخابات -
الاتحاد الأوروبي: محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في 2020 هي الأدنى منذ 2013 -
ميلانيا ترامب: أشعر بالإحباط بعد أحداث العنف بالكونجرس -
السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الجلود في الروبيكي -
القوات المسلحة تواصل تطهير عدد من المنشآت المهمة والميادين المحورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تعديات وإدارة بدون ترخيص.. غلق 8 مقاهي بمدينة نصر

Print
تعديات وإدارة بدون ترخيص.. غلق 8 مقاهي بمدينة نصر تعديات وإدارة بدون ترخيص.. غلق 8 مقاهي بمدينة نصر

مصراوي Masrawy

04:30 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة حملة مكبرة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، نظراً لوجود العديد من الشكاوى من جانب المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات والإشغالات أمام 8 كافيهات بالشارع والتعدي على المسافات الحرة والحدائق مع الغلق والتشميع لعدد 8 مقاهي وذلك للإدارة بدون ترخيص والتعدي على الأرصفة بالإضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأصافت المحافظة، أنه تم لليوم الثاني متابعة الشارع ومراجعة إتباع الإجراءات الاحترازية في إطار توجيهات محافظ القاهرة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخصوص متابعة وإعادة الانضباط لشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية