تعديات وإدارة بدون ترخيص.. غلق 8 مقاهي بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة حملة مكبرة بشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر، نظراً لوجود العديد من الشكاوى من جانب المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات والإشغالات أمام 8 كافيهات بالشارع والتعدي على المسافات الحرة والحدائق مع الغلق والتشميع لعدد 8 مقاهي وذلك للإدارة بدون ترخيص والتعدي على الأرصفة بالإضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأصافت المحافظة، أنه تم لليوم الثاني متابعة الشارع ومراجعة إتباع الإجراءات الاحترازية في إطار توجيهات محافظ القاهرة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخصوص متابعة وإعادة الانضباط لشارع أنور المفتي بشرق مدينة نصر.