قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي

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واشنطن - (د ب أ):

عبّر مسؤولون بارزون من النمسا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا واليونان، عبر تويتر، عن قلقهم إزاء أعمال العنف في مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي، الذي اقتحمه أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في وقت سابق الأربعاء.

وكتب الرئيس النمساوي الاتحادي ألكسندر فان دير بيلين على تويتر :"أتابع بقلق شديد الهجوم الشعبوي المناهض للديمقراطية على مبنى الكابيتول في واشنطن ، قلب الديمقراطية الأمريكية".

كما كتب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر تويتر: "العنف ضد المؤسسات الأمريكية يعد هجوما خطيرا على الديمقراطية، أدين ذلك. يجب احترام إرادة وتصويت الشعب الأمريكي".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: "أتابع بقلق بالغ ما يحدث في واشنطن. لا يتوافق العنف مع ممارسة الحقوق السياسية والحريات الديمقراطية. وأثق في صلابة وقوة مؤسسات الولايات المتحدة".

كما أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن انزعاجه الشديد من أعمال العنف و"الأحداث المروعة التي تحدث في واشنطن العاصمة". وقال: "الديمقراطية الأمريكية مرنة ، ومتجذرة بعمق وسوف تتغلب على هذه الأزمة".