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الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الجديدة

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الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الجديدة
قال إن استهداف "الحوثي" لمطار عدن المدني عمل إرهابي جبان

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

ثمّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس, دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للحكومة الجديدة واستنكاره لاستهداف مطار عدن الدولي, معربًا عن تقديره لجهوده الهادفة لتحقيق السلام في اليمن.

وتفصيلاً، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس هادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث, بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

وأعرب هادي عن أسفه إزاء تمادي وعنجهية ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي لا تريد السلام, مشيرًا إلى قيام ميليشيا الإرهاب باستهداف مطار عدن المدني والحكومة والمدنيين في عمل إرهابي غادر وجبان.

وأشاد هادي بجهود الأشقاء في المملكة العربية ودول تحالف دعم الشرعية, لافتًا الانتباه إلى أن "قمة العلا" الخليجية جددت التشديد على مواقف وقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن.

من جانب آخر، نقل المبعوث الأممي تهنئة ومباركة الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس اليمني بتشكيل حكومة التوافق الجديدة بموجب "اتفاق الرياض" وإدانته للعمل الإجرامي الإرهابي الذي استهدف أثناء وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأعرب غريفيث عن تطلعه لزيارة عدن للتشديد على دعم ومباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة وإدانة استهداف المنشآت المدنية والأبرياء من قِبل أعداء السلام وتقديم المساندة في هذا الإطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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