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العربية: تويتر يعلق حساب لمدة 12 ساعة

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العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة العربية: تويتر يعلق حساب لمدة 12 ساعة

مصراوي Masrawy

02:20 ص الخميس 07 يناير 2021

أفادت فضائية العربية، بأن موقع "تويتر"، علق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ، لمدة 12 ساعة، بعد نشره عدد من التغريدات يزعم فيها تزوير الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات، بعدما شهد أعمال عنف أمس الأربعاء.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل امرأة أصيبت في مبنى الكونجرس‎. وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن.
وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.
واحتشد مناصروا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس منذ ساعات لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادها لتأمين العاصمة واشنطن ضد أي أعمل شغب.

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