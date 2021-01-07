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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء إسرائيلي بالصواريخ

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء إسرائيلي بالصواريخ الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء إسرائيلي بالصواريخ

مصراوي Masrawy

01:21 ص الخميس 07 يناير 2021

سوريا - (أ ش أ)

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض الأهداف بالمنطقة الجنوبية، من اتجاه الجولان المحتل.
وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري، القول إنه "في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق من مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم صواريخ العدوان".

وتابعت: "خلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا، أقدم العدو الإسرائيلي على شن عدة اعتداءات على الأراضي السورية، وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

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