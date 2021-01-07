الاردن : 5.45% نسبة الفحوصات الإيجابية بكورونا و645 يتلقون العلاج

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جى بي سي نيوز :- بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 5.45% من إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال ال24 ساعة الماضية وعددها 26985 فحصا مخبرياً.

ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية فقد بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (105) حالات، فيما غادرت (85) حالة.

فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (645) حالة.

وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (538) بنسبة إشغال (12%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (213) بنسبة إشغال (22%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (99) بنسبة إشغال (11%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2091) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (281,020) حالة.