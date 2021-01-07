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رئيس البرلمان الأوروبي: المشاهد في واشنطن "مقلقة للغاية"

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رئيس البرلمان الأوروبي: المشاهد في واشنطن "مقلقة للغاية" رئيس البرلمان الأوروبي: المشاهد في واشنطن "مقلقة للغاية"

مصراوي Masrawy

12:39 ص الخميس 07 يناير 2021

بروكسل - (د ب أ)

قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إنه يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الجارية في واشنطن.

وكتب ساسولي في تغريدة: "مشاهد مقلقة للغاية من مبنى الكابيتول الأمريكي الليلة. يجب احترام أصوات الديمقراطيين. نحن على يقين من أن الولايات المتحدة ستضمن حماية قواعد الديمقراطية".

وتم إغلاق مبنى الكابيتول الأمريكي، وتوقف الجدل بشأن ما إذا كان سيتم التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، والتي فاز بها الرئيس جو بايدن، بعد أن دخل المحتجون المبنى.

واختبأ النواب الأمريكيون في المبنى لدى دخول المحتجين إلى مقر مجلسي الكونجرس.

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