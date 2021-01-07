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‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس ()

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‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو) ‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس ()

مصراوي Masrawy

12:24 ص الخميس 07 يناير 2021

وكالات

تجول رجلاً يرتدي ملابس شخصية الرجل الوطواط "باتمان" الشهيرة، وسط احتجاجات أنصار الرئيس المنتهية ولايتهة دونالد ، أمام مبنى الكونجرس مساء الأربعاء.

وشهدت مدينة واشنطن أعمال شغب من قبل أنصار ترامب، واقتحم بعضهم مبنى الكونجرس تزامنًا مع عقد جلسة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية وتسببوا في إلغاء الجلسة.

ودخلت قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار الرئيس ترامب، بعد أعمال الشغب التي وقعت الأربعاء.

ووقع رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميللي، مساء الأربعاء على قرار إرسال تعزيزات عسكرية من قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار ترامب، في رفض واضح لما فعله وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، الذي رفض طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى الكونجرس.

وكان عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

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