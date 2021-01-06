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لخدمة مصابي كورونا.. توفير 113 أسطوانة أكسجين ضمن "بنكمل بعض" في البحيرة

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لخدمة مصابي كورونا.. توفير 113 أسطوانة أكسجين ضمن "بنكمل بعض" في البحيرة لخدمة مصابي كورونا.. توفير 113 أسطوانة أكسجين ضمن "بنكمل بعض" في البحيرة

مصراوي Masrawy

10:36 م الأربعاء 06 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار 113 أسطوانة أكسجين لحالات مصابة بفيروس كورونا، بالتعاون مع المجتمع المدني، ضمن مبادرة "بنكمل بعض".

وقدمت الوحدة المساعدة من خلال المبادرة لـ 69 حالة مصابة بفيروس كورونا، بالتواصل الفوري مع الجهات الشريكة بالمبادرة، وتحويل الحالات لأطباء متخصصين لتوقيع الكشف وتحديد برتوكول العلاج.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، أطلقت مبادرة "بنكمل بعض"، لدعم ومساعدة حالات مصابي ، تتضمن تقديم خدمات للحالات غير القادرة والتي تستحق المساعدة، وتخضع للعزل المنزلي، متمثلة في توفير أسطوانات الأكسجين والأدوية وبروتوكول علاج الفيروس، وكذلك مواد غذائية للحالات المستحقة.

وأعلنت الوحدة خلال مبادرتها ترحيبها بالمشاركات المجتمعية للمساهمة في المبادرة، لخدمة الحالات المصابة بالفيروس، بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة.

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