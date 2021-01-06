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قبل قليل.. أنصار "" يقتحمون مبنى الكونغرس ويرفعون أعلامًا مناصرة للرئيس

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قبل قليل.. أنصار "ترامب" يقتحمون مبنى الكونغرس ويرفعون أعلامًا مناصرة للرئيس قبل قليل.. أنصار "" يقتحمون مبنى الكونغرس ويرفعون أعلامًا مناصرة للرئيس
قبل التصديق على انتخاب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية

قبل قليل.. أنصار

اقتحم عدد كبير من أنصار الرئيس دونالد قبل قليل الحواجز التي وضعتها الشرطة الأمريكية حول مبنى الكونغرس.

وتجاوز مناصرو ترامب الحواجز، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للكونغرس، ورفعوا أعلامًا مناصرة للرئيس، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شرطة الكونغرس تعمل حاليًا على إغلاق كامل المبنى.

ويأتي هذا التطور بعد نحو ساعة من دعوة ترامب أنصاره إلى "عدم الاستسلام، ورفض الاعتراف بالهزيمة".

ودعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أنصاره إلى السير باتجاه الكونغرس.

ووصل أنصار ترامب إلى الكونغرس في وقت اعترض فيه نواب جمهوريون على إقرار الكونغرس بالمصادقة على فوز بايدن على ترامب في انتخابات الرئاسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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