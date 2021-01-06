أخبار عاجلة

غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض -
"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر -
البحرين ترحب بالقرار الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية -
شاهد.. فريق نسائي لركوب الدراجات يقطع عشرات الكيلو مترات يومياً للتشجيع على الرياضة -
"سعودي" يقدم اختراعاً لإعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية "ذاتياً" -
"البيئة" توجّه "المياه الوطنية" بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين -
9 مارس.. نظر الاستئناف على براءة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني -
تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة اختلاسه 13 مليون جنيه إداريًا -
تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال لـ 8 فبراير -
القوات المسلحة تواصل تطهير عدد من المنشآت مهمة والميادين المحورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد إعفاء مدير "صدر شبين الكوم".. تعديلات جديدة بين قيادات "صحة المنوفية"

Print
بعد إعفاء مدير "صدر شبين الكوم".. تعديلات جديدة بين قيادات "صحة المنوفية" بعد إعفاء مدير "صدر شبين الكوم".. تعديلات جديدة بين قيادات "صحة المنوفية"

مصراوي Masrawy

09:58 م الأربعاء 06 يناير 2021

المنوفية-أحمد الباهي:

أصدر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، تعديلات جديدة بين قيادات المديرية، بدأها بتصعيد الدكتورة الشيماء شفيق نجدي، لتكون مديرًا لإدارة الطوارئ بمديرية الصحة لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء تصعيد "الشيماء" بديلاً للدكتور أحمد سمير، والذي تقرر انتدابه مديرًا لإدارة المستشفيات بالمنوفية، خلفًا للدكتور أسامة منصور، الذي حل مديرًا لمستشفى الصدر بشبين الكوم، بعد ساعات من تداول لسائق سيارة نقل تتبع خدمة المستشفى مباشرة، يقودها رجل ألقى فجر اليوم 10 أسطوانات أكسجين ممتلئة بجوار ترعة، وسرعان ما ضبطه عدد من المواطنين متلبسًا بالواقعة في محاولة منه لسرقتها والتلاعب بها بالتواطؤ مع آخرين.

وتداول الفيديو بشكل واسع بين أوساط الأهالي بالمحافظة، وظهر فيه المواطنون يتهمون السائق بارتكابه الواقعة مرارًا بهدف تبديل الأسطوانات بأخرى فارغة والاستفادة بثمنها، وقد تحرر به محضر لدى الشرطة، وأبُلغ به قيادات المحافظة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية