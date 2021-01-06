بعد إعفاء مدير "صدر شبين الكوم".. تعديلات جديدة بين قيادات "صحة المنوفية"

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مصراوي Masrawy

المنوفية-أحمد الباهي:

أصدر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، تعديلات جديدة بين قيادات المديرية، بدأها بتصعيد الدكتورة الشيماء شفيق نجدي، لتكون مديرًا لإدارة الطوارئ بمديرية الصحة لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء تصعيد "الشيماء" بديلاً للدكتور أحمد سمير، والذي تقرر انتدابه مديرًا لإدارة المستشفيات بالمنوفية، خلفًا للدكتور أسامة منصور، الذي حل مديرًا لمستشفى الصدر بشبين الكوم، بعد ساعات من تداول فيديو لسائق سيارة نقل تتبع خدمة المستشفى مباشرة، يقودها رجل ألقى فجر اليوم 10 أسطوانات أكسجين ممتلئة بجوار ترعة، وسرعان ما ضبطه عدد من المواطنين متلبسًا بالواقعة في محاولة منه لسرقتها والتلاعب بها بالتواطؤ مع آخرين.

وتداول الفيديو بشكل واسع بين أوساط الأهالي بالمحافظة، وظهر فيه المواطنون يتهمون السائق بارتكابه الواقعة مرارًا بهدف تبديل الأسطوانات بأخرى فارغة والاستفادة بثمنها، وقد تحرر به محضر لدى الشرطة، وأبُلغ به قيادات المحافظة.