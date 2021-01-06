الصين ترحب بـ" إعلان العلا" وتشيد بنجاح القمة الخليجية

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أكدت دعمها لجهود مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون والتضامن

رحبت الصين اليوم بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة (العُلا) .

وأشادت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان لها، بالانعقاد الناجح لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مرحبةً في الوقت ذاته بالقرارات الصادرة عنها المتمثلة بالتوقيع على إعلان (قمة العلا)، مؤكدةً دعمها لجهود مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون والتضامن بما يُسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.