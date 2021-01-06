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"الحكير تايم" يستضيف 42 طفلاً من أبناء "كيان" ضمن مبادرة "فرحة النجاح"

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بالتعاون مع "بروين" التطوعي.. بهدف إدخال البهجة عليهم بمناسبة نجاحهم

من باب المسؤولية المجتمعية وبالتعاون مع فريق بروين التطوعي استضاف الحكير تايم الربوة 42 طفلاً وطفلة من أبناء جمعية "كيان "وأمهاتهم في جو حميمي أسري ترفيهي هادف ورائع حيث استقبلهم خالد الصويلح مدير إدارة التطوير في الحكير القابضة وفيصل الشمري رئيس فريق بروين التطوعي ونائبه عبد العزيز القريني ومن الجمعية المديرة التنفيذية شيخة العتيبي وعدد من موظفات الجمعية.

وفي التفاصيل، تم قطع كيكة النجاح وسط سعادة الجميع وتم توزيع الهدايا عليهم إضافة إلى تقديم وجبة الغذاء، حيث استمتع أبناء جمعية كيان بالألعاب المتاحة وقضوا ساعات مليئة بالبهجة والسرور والفرح والاستمتاع.

وأعرب عدد من أبناء جمعية كيان " الجوهرة، شادن، خالد، فيصل، موزة " عن سعادتهم وفرحهم بهذه الاستضافة الممتعة والوقت السعيد الذي قضوه مع الألعاب وشكروا جمعية "كيان" التي تسعدهم دائماً وتشركهم في العديد من الرحلات والأنشطة والبرامج الهادفة التي تجود حياتهم.

وقال "فيصل الشمري" رئيس فريق "بروين التطوعي" سعدنا اليوم بتنفيذ مبادرة فريق بروين التطوعي "فرحة النجاح" لأبناء جمعية "كيان" للأيتام بهدف إدخال البهجة والسرور عليهم بمناسبة نجاحهم وتحقيق التكافل الاجتماعي ومساندة الأسر الحاضنة لهم لتحقيق تنمية مستدامة لرؤية المملكة 2030 ونشكر مجموعة الحكير على استضافتهم لأبنائهم وتحقيق الشراكة المجتمعية.

وأعرب "عبد العزيز القريني" نائب فريق بروين التطوعي عن سعادته بلقاء أبناء جمعية "كيان" في مبادرة "فرحة النجاح"، مشيراً إلى أن هذا يأتي ضمن الشراكة المجتمعية وترابط أفراد المجتمع وأشكر جمعية "كيان" ومجموعة الحكير الذين أتاحوا لنا تنفيذ هذه المبادرة المباركة.

وثمّنت "سمها الغامدي "رئيس مجلس إدارة جمعية كيان لفريق بروين التطوعي والحكير تايم الربوة وشكرتهم على هذه المبادرة الاجتماعية الهادفة والاستضافة المباركة التي تهدف إلى إدخال الفرح والسرور على قلوب أبنائنا الأيتام وتحقيق هدف المشاركة والمسؤولية المجتمعية لتجويد حياتهم وتمكينهم ودمجهم بالمجتمع قائلة: "هذه هي شيم وأخلاق مجتمعنا السعودي المتكاتف".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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