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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في كفر الشيخ 15 يومًا على ذمة التحقيقات

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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في كفر الشيخ 15 يومًا على ذمة التحقيقات تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في كفر الشيخ 15 يومًا على ذمة التحقيقات

مصراوي Masrawy

08:57 م الأربعاء 06 يناير 2021


كفر الشيخ - إسلام عمار:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة فوه الجزئية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حبس فلاح يقيم بقرية الإصلاح قبلي التابعة لمركز فوه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته.

وكانت نيابة مركز فوه، أمرت بتشريح جثة "خضرة.ر.أ"، 36 عامًا، ربة منزل، تقيم بقرية الإصلاح قبلي، لبيان أسباب وفاتها، عقب واقعة التعدي عليها من زوجها بالضرب، محدثًا بها العديد من الإصابات، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من عملية التشريح.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة فوه، إشارة من مستشفى فوه للتأمين الصحي، بوصول المجني عليها في حالة إعياء شديد، بادعاء تعدي زوجها عليها بالضرب، محدثًا بها العديد من الإصابات، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد 24 ساعة من دخولها المستشفى.

انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة المقدم أحمد مطاوع، وكيل الفرع، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، ومعاونيه إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي، وبسؤال والد الزوجة المجني عليها "رمضان.أ.ح"، 61 عامًا، فلاح، يقيم بقرية منشأة علي أغا التابعة لمركز دسوق، اتهم زوج ابنته بالتسبب في وفاتها.

وأكد والد المجني عليها في أقواله أن زوجها "شعبان.ا.ع.أ"، 41 عامًا، تعدى عليها بالضرب بقطعة خشبية، ما أدى إلى إصابتها بعدة إصابات مختلفة، أسفرت عن وفاتها بعد نقلها إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي.

تبين من التحقيقات الأولية بمعرفة رجال المباحث أن المتهم دائم التعدي على زوجته وأبنائه، نتيجة حدوث خلافات زوجية عادية، فيما أوضح التقرير الطبي أن ربة المنزل المتوفية، أصيبت بتجمع دموي بالكتفين الأيمن والأيسر والفخذين والساقين.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بتعديه على زوجته بالضرب، بغرض تأديبها لافتعالها الخلافات معه داخل مسكنهم، ولم يقصد قتلها.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 13 لسنة 2021 إداري مركز شرطة فوه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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