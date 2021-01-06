إعفاء مدير "صدر شبين الكوم" من منصبه بسبب واقعة التلاعب بأسطوانات الأكسجين

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مصراوي Masrawy

المنوفية-أحمد الباهي:

قرر الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، وبعد موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إعفاء الدكتور إيهاب حليم، مدير مستشفى الصدر بشبين الكوم، من منصبه، وتعيين الدكتور أسامة منصورن بدلاً منه لمدة ثلاثة شهور يُراعى فيها التجديد.

جاء القرار بعد ساعات من تداول فيديو لسائق سيارة نقل تتبع خدمة المستشفى مباشرة، يقودها رجل ألقى فجر اليوم 10 أسطوانات أكسجين ممتلئة بجوار ترعة، وسرعان ما ضبطه عدد من المواطنين متلبسًا بالواقعة لمحاولته سرقتها والتلاعب بها بالتواطؤ مع آخرين.

وتداول الفيديو بشكل واسع بين أوساط الأهالي بالمحافظة، وظهر فيه المواطنون يتهمون السائق بارتكابه الواقعة مرارًا بهدف تبديل الأسطوانات بآخرى فارغة والاستفادة بثمنها، وقد تحرر به محضر لدى الشرطة، وأبُلغ به قيادات المحافظة.