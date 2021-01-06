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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، والشعب المصري بأكمله بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال السيسي، في كلمة له عبر تقنية الفيديو كونفرانس: "إنه لمن دواعي سروري أن أتوجه بأسمى التهاني القلبية وأطيب الأمنيات إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات وأن يكون العام الجديد عاما للخير والصحة والازدهار لمصر وشعبها".

وأضاف: "لقد كان اعتقد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب أي بوحدة شعبها ولقد استوعبت الدولة هذا الأمر وأدركت أنه من واجبها أن تقدم النموذج للشعب بغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والعقيدة والفكر كأساس للتقدم والتطور".

وتابع الرئيس: "هذه حقيقة إلهية يجب احترامها وتقبلها في المجتمع الواحد أخذا في الاعتبار ما تدعو إليه كافة الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والمساواة".

واستطرد: "إن لمصر تاريخ طويل من العيش المشترك والتعايش السلمي وقبول الآخر وهو الأمر الذي تتطلع إليه حاليا كثير من المجتمعات، أي مواطن ينتمي لهذا البلد لا ينبغي أن تكون هويته الدينية دورا في تمييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات، والآيات والأحاديث النبوية التي تؤكد على الاختلاف كثيرة، وحقيقة اقتضت الترابط والتآلف في المجتمع الواحد وبين الشعوب والأمم بناء على قاسم مشترك هو الولاء للوطن".

واختتم الرئيس: "أؤكد لكم أن مهمة الحفاظ على وحدة المجتمع المصري تقتضي مشاركة المواطن والحرص على حماية البناء الداخلي للدولة ممن يحاولون هدمه أو إعاقته، وتلك المهمة لا تتعلق فقط بأجهزة الدولة بل تمتد أيضا إلى المجتمع الذي عليه دور يقتضي منه الحفاظ على المسار الذي بدأناه سويا من أجل مصر والأجيال الحالية والمستقبلية".