إحصائية: أكثر من 590 مستفيدًا من برنامج المساعدة النفسية الأولية في 2020

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نفذه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في 7 مدن تمهيدًا لتطبيقه في أخرى

أظهرت إحصائية أعدها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية استفادة أكثر من (590) متدربًا في (7) مدن، من برنامج المساعدة النفسية الأولية الذي نظّمه المركز خلال العام الماضي 2020م، في الرياض وخميس مشيط، وجدة، والظهران، تبوك، والمدينة المنورة؛ تمهيدًا لتطبيقه في مدن أخرى.

وأوضح مركز "تعزيز الصحة النفسية" أن البرنامج يهدف إلى زيادة المعرفة بالاضطرابات النفسية وسبل المساعدة المتاحة لأفراد المجتمع، وتخفيف آثار المرض النفسي، والإلمام بتقديم المساعدة النفسية الأولية، بالإضافة إلى تقليل الوصمة ورفع مستوى الثقافة النفسية.

وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي يعد من البرامج النوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع من غير المتخصصين على مدى يومين بمعدل (10) ساعات تدريبية، ويساعد على معرفة الخطوات العلمية والعملية عند الحاجة إلى تقديم المساعدة النفسية الأولية للأمراض والاضطرابات النفسية.

يُذكر أن برنامج المساعدة النفسية الأولية انطلق في أستراليا عام 1997م وجرى نقله لأكثر من (25) دولة حول العالم، ويعد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالسعودية أول جهة في الشرق الأوسط تقوم بتقديم هذا البرنامج والرابع عشر دوليًا.