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الاتحاد يكشف مدة غياب رودريغيز.. والبلوي يناقش روزنامة الفريق في العاصمة

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الاتحاد يكشف مدة غياب رودريغيز.. والبلوي يناقش روزنامة الفريق في العاصمة الاتحاد يكشف مدة غياب رودريغيز.. والبلوي يناقش روزنامة الفريق في العاصمة

الاتحاد يكشف مدة غياب رودريغيز.. والبلوي يناقش روزنامة الفريق في العاصمة

أعلن نادي الاتحاد اليوم الأربعاء مدة غياب نجمه غاري رودريغيز لاعب منتخب الرأس الأخضر المحددة له قبل عودته إلى تدريبات الفريق الأول.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل: " أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب غاري رودريغيز حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة عشرة أيام.


وكان غاري رودريغيز خرج مصاباً في لقاء الفريق أمام الرائد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليغيب بعدها عن مباريات الفريق أمام الهلال والباطن والشباب في البطولة العربية، كما سيغيب عن مباريات الفريق المقبلة أمام ضمك وأبها والعين.

وفي سياق متصل استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لملاقاة ضمك يوم السبت القادم لحساب منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد وجه الجهاز الفني اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الشباب الماضي في إياب نصف نهائي بطولة الأندية العربية لتأدية تدريبات استرجاعية، فيما اشتمل مران باقي العناصر على تدريبات لياقية وفنية.

وتواجد المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم الأستاذ حامد البلوي، وإداري الفريق الأستاذ مروان مهدي في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بالرياض؛ لمناقشة روزنامة المرحلة المقبلة من المنافسات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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